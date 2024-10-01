Лампадки и много цветов: украинцы чествуют Героев у стены памяти на Михайловской площади Киева. Фото и видео

В Киеве во вторник, 1 октября, украинцы, у стены памяти на Михайловской площади, чтят память Героев, отдавших свою жизнь за независимость нашей страны. Они приносят цветы и зажигают лампадки, вспоминая защитников и защитниц.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава воинам!

Так, начиная с утра вторника, 1 октября, украинцы начали приходить к стене на Михайловской площади, чтобы почтить память Героев, отдавших свою жизнь за нашу страну. Киевляне и гости столицы оставляют у портретов защитников цветы и зажигают лампадки, после чего склоняют головы.

Кроме того, вспомнить своих побратимов и всех павших воинов пришли представители одного из военных подразделений. Минутой молчания они почтили тех, кто отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и целостность Украины.

Напомним, в Украине с переходом православной церкви на новоюлианский календарь теперь День защитников и защитниц празднуют 1 октября, в этот же день также отмечают церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день стал особенно близок для украинцев после полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 1 октября, в 9:00 в Киеве по улице Крещатик останавливалось движение транспорта. Сотни украинцев минутой молчания в День защитников и защитниц почтили память героев, отдавших жизнь за свободу нашего государства.

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