Куда пойти в День музеев в Киеве: казацкий лагерь в Лавре, викторины с подарками и интересные экскурсии

Каждый год 18 мая работники музеев всего мира отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого дня во многих заведениях вход для посетителей свободный. В столице Украины также существует такая традиция, поэтому OBOZ.UA сделал подборку самых интересных мероприятий, которые должны состояться в воскресенье.

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Музей истории Киева

Так, 18 мая в музее можно будет бесплатно осмотреть все экспозиции. Кроме того, посетителям подготовили исторические квесты, лекции об истории Киева, экспресс-экскурсии по уютной улице Богдана Хмельницкого. Вход свободный и на события, кроме заказных и VR-экскурсий.

График работы: 12:00 – 19:00. Адрес музея: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины

В музее 18 мая в 14:00 состоится официальное открытие Всемирной выставки ботанического искусства 2025 "Разнообразие сельскохозяйственных культур Украины" "Оглядываемся назад ради нашего будущего".

Эта выставка посвящена сельскохозяйственным культурам Украины, которые всегда были рядом с нами, формировали пейзажи и использовались в быту. В центре внимания – ботаническая иллюстрация как точная наука и искусство одновременно. Работы выполнены в техниках акварели, графита, пастели и цветных карандашей.

Также ученые Естествознания к Международному дню музеев создали программу, которая помогает увидеть чудо в привычных вещах. Вы услышите истории, которых не найдешь в учебниках. И уйдете из музея с ощущением, что мир стал немного понятнее.

График работы: 11:00 – 17:30. Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 15.

Национальный музей истории Украины

В Национальном музее истории Украины с 10:00 до 16:00 состоится увлекательный квест к Международному дню музеев "Музейный код". Сейчас в музее действует 15 выставочных проектов, охватывающих историю Украины от древнейших времен до наших дней. Среди всего многообразия экспонатов на выставках зашифрован определенный код. Посетителей приглашают испытать свою внимательность, настойчивость и смекалку и разгадать этот загадочный "музейный код". Те, кому это удастся, получат интересный подарок от музея. Адрес музея: ул. Владимирская, 2.

Кроме того, в филиале Сокровищница Национального музея истории Украины, который расположен на ул. Лаврская, 9, корпус 12 (территория заповедника "Киево-Печерская лавра"), также запланировано интересное мероприятие.

В 13:00 начнется викторина к Международному дню музеев. За полтора часа нужно будет выполнить 12 заданий. Помощью в этой непростой задаче будет экспозиция четырех выставок – все ответы можно будет найти именно там (среди экспонатов и информационного сопровождения к ним). А призом для победителя станет одно из наших замечательных изданий – альбом "60 шедевров Сокровищницы Национального музея истории Украины" или каталог выставки "Сокровища Крыма. Возвращение". Стоимость – бесплатно. На мероприятие нужна регистрация по телефону (044) 280-13-96 или (093) 619 70 29 (вайбер, телеграмм).

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра"

Ко Дню музеев Национальный заповедник вместе с Обществом военно-исторической реконструкции "Печерская сотня" и Музеем путешествий разгонят в Лавре настоящий казацкий лагерь для детей и взрослых - оружие, навигационные приборы и герц, как в эпоху Мазепы.

Посетители смогут: зайти в караульное помещение монастырского гарнизона, взять в руки саблю, заладить мушкет, почистить раритетное оружие, отлить пули, как это делали рыцари запорожские, увидеть, как работали солнечные часы, шифровальные машины и артиллерийские приборы казаков, пройти мастер-классы по стрельбе из лука и сабельному фехтованию.

Предусмотрено проведение следующих мероприятий. С 11:00 до 18:00 – свободный лагерь в Митрополичьем саду и Часовой башне. Посещение лагеря бесплатное.

С 12:30 до 14:00 – интерактивная экскурсия "Как казаки Лавру защищали" для посетителей в возрасте от 6 до 16 лет, желающих окунуться в историю и почувствовать себя настоящим казаком или казачкой. Все активности сопровождаются интересной информацией и увлекательными фактами, которых не узнаешь в школе. Стоимость билета на интерактивную экскурсию "Как казаки Лавру защищали" – 250 грн. Регистрация. Дети до 10 лет должны быть в сопровождении взрослого.

Адрес: ул. Лаврская, 15.

Музей войны

Музей войны 18 мая приглашает принять участие в специальной программе мероприятий по случаю Международного дня музеев. Чтобы посетить каждое из них, зарегистрируйтесь по ссылке и приобретите билет в кассе.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

В Пирогово 18 мая в 12:00, к Международному дню музеев, открывают двери еще одного обновленного объекта - шинка из села Бабанка (Черкасская область), уникального архитектурного памятника конца XIX века (экспозиция "Среднее Приднепровье"). Созданная в Музее экспозиция традиционного украинского шинка отныне станет частью постоянной выставки – живым напоминанием о быте и традициях нашего народа.

Этот кабак - один из немногих, сохранившихся по сей день в формате "с заездом". Здесь когда-то останавливались путники: не только чтобы подкрепиться, но и переночевать или остаться на несколько дней. Особое внимание уделено интерьеру: сохранено аутентичное расположение скамей, столов и печи, а также воссозданы характерные предметы тогдашнего быта. Вход в Музей в этот день - бесплатный!

График работы: 10:00 – 18:00. Адрес: ул. Академика Тронько, 1.

Как сообщал OBOZ.UA, загородный парк счастливых животных "XII Месяцев", который находится в с. Демидов, в 25 км от Киева, в этом году празднует свой 10-й день рождения и открывает новый юбилейный сезон.

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