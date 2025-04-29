Парк животных 'ХІІ Лун' объявил планы на юбилейный 10-й сезон: когда открытие

Загородный парк счастливых животных "XII Месяцев", находящийся в с. Демидов в 25 км от Киева в этом году отмечает свой 10 день рождения и открывает новый юбилейный сезон.

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В 2015 году под Киевом появился первый и самый большой в Украине частный зоопарк, построенный на территории в 16 га по европейским стандартам, с собственным сказочным замком, подобным замку Спящей красавицы в Disneyland, озером с фонтаном, стаей розовых фламинго и крупами. За 10 лет работы зоопарк посетило более полумиллиона гостей, для которых он стал излюбленным местом. Парк открыт 365 дней в году, включая праздники.

В 2022 году зоопарк пережил полуторамесячную оккупацию, отрезанную от электричества, путей подвоза пищи для животных, но благодаря невероятным усилиям команды животные были спасены, а парк продолжил свою работу, чтобы радовать своих гостей. В ноябре 2023 года на NETFLIX вышел украинский художественный сериал "Первые дни" о первых днях полномасштабного вторжения, одна из серий которого - "В зоопарке" рассказывает о надзирателях зоопарка "XII Месяцев" в оккупации, пытающихся спасти животных.

Уникальной особенностью парка "XII Месяцев" стал гуманный подход к содержанию животных, а главное он задумывался и реализовался как зоопарк, где ученые и гости изучают не столько видовое разнообразие животных, сколько индивидуальность каждого обитателя, особенности его характера, привычек, собственных предпочтений и вкусов. Каждое животное в парке "XII Месяцев" – индивидуум. Команда зоопарка, состоящая из более 40 специалистов – зоологов, зоотехников и ветеринаров, ежедневно делает животных счастливыми.

Большая семья зоопарка насчитывает более 200 животных около 100 видов. Это и единственный в Украине носорог, и семья жирафов, семья белых верблюдов, которых в начале войны в 2014 году перевезли из Донбасса, бегемот Хипполит, шимпанзе Джон и белый тигр Шерхан, которых спасли из цирка, 2 орангутанга Йося и Магда. медведи Тоби и Куба, целая стая серых, белых, черных и даже красных волков, 40 обезьян из Южной Америки и Африки, 6 разноцветных альпаков, енотов, капибаров Бобби и многих других животных, птиц и рыб.

При том, что зоопарк не контактен, команда предлагает безопасный и интересный способ более близкого живого общения животных и гостей, который очень нравится и тем, и другим. Гости могут лично собственноручно, но под наблюдением персонала, покормить животных кормом из их ежедневного сбалансированного рациона. Это можно сделать в непосредственной близости к своим любимцам, что невозможно сделать в других зоопарках.

Отдельно на территории зоопарка обустроена зона, где дети могут осторожно погладить козочек, мини пигов, пони и осла.

К открытию сезона 17-18 мая зоопарк "XII месяцев" совместно командой TakaMama готовит праздничное мероприятие для детей и взрослых с яркими активностями, ярмаркой, мастер-классами, подарками и розыгрышами. Гостей ждут творческие игры, интерактивная викторина, встреча с популярными тиктокерами Машей и Егором, танцевальный флешмоб, игровые зоны, квесты, аниматоры и шоу. Также в программе уроки гигиены зубов с подарками, а гостей поздравят любимые герои мультфильмов.

С 1 июня на территории парка заработает огромный бассейн в размере 300 м.кв. глубиной 1,3-1,6м с джакузи и водопадом, а также детский бассейн глубиной 0,7-0,75м. Для детей работают большие игровые зоны из натуральных материалов и зона батутов, размещены скульптуры животных и сказочных героев. А для взрослых – ресторан, водный бар в бассейне и шатер-гриль.

Стоимость билетов этого сезона составляет 300 грн. для детей и 450 грн. для взрослых, специальная цена для военных – 300 грн. Все 100% денег, полученных от билетов уходят на содержание животных. Отдых на бассейне оплачивается отдельно. Стоимость посещения бассейна на целый день – 400 грн., шезлонг входит в стоимость. Парк открыт ежедневно с 10 до 19 вечера. До него легко добраться как на автомобиле, так и на автобусе №355 от г. Героев Днепра.

Адрес: Киевская обл., с. Демидов, ул. Вербовая, 79. Ссылка на Google Map.