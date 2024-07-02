Кратковременный дождь и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 июля

В Киевской области в среду, 3 июля, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 3 июля по Киевщине. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза в Киеве, днем без осадков. Температура по области ночью 16-21°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью около 20°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 3-5 июля объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 3 июля в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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