Кратковременный дождь и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 июня

В Киевской области в воскресенье, 15 июня, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 15 июня по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь (ночью местами). Температура ночью 9-14°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 12-14°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +21°С... +23°С; Мироновка +20°С... +22°С; Фастов +20°С... +22°С; Яготин +20°С... +22°С; Барышевка +20°С... +22°С; Борисполь +20°С... +22°С и Вышгород +21°С... +23°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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