Кратковременный дождь и до +21°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 апреля

В Киеве и Киевской области в субботу, 13 апреля, облачно с прояснениями, днем небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды на 13 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура по области ночью 7-12°С, днем 16-21°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 17-19°С", – рассказали синоптики.

Стоит добавить, что в течение 11 апреля, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в столице было зафиксировано два температурных рекорда.

"Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 14,7°С, что на 3,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1977 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 18,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2018 года на 1,3°С. По многолетним показателям такая температура воздуха отвечает 5 июня. С начала месяца климатологи зафиксировали уже 13 температурных рекордов", – уточнили климатологи.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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