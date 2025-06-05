Кратковременные дожди и до +31°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 июня

В Киевской области в пятницу, 6 июня, небольшая облачность, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +31°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 6 июня по территории Киевской области. Небольшая облачность. Кратковременные дожди. Температура по области ночью 15-20°С, днем 26-31°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем около 30°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью ожидается очень сильный дождь с грозой. Утром – без осадков. В середине дня очень сильный дождь с грозой начнется снова и будет идти до самого вечера.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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