Кратковременные дожди и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 июля

В Киевской области в воскресенье, 20 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, по области местами грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 20 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, по области местами грозы. Температура по области ночью 14-19°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +22°С... +24°С; Мироновка +22°С... +24°С; Фастов +21°С... +23С; Яготин +22°С... +24°С; Барышевка +22°С... +24°С; Борисполь +22°С... +24°С и Вышгород +21°С... +23С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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