Командовали ракетным ударом по Киевской телебашне: СБУ сообщила о подозрении двум оккупантам. Фото и видео

Сотрудники СБУ заочно сообщили о подозрении генералу и полковнику армии РФ, причастным к военным преступлениям. Именно они командовали ракетным ударом по Киевской телебашне.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Оккупантам грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

"Служба безопасности собрала новую доказательную базу на представителей командования оккупационных группировок рф, которые совершали военные преступления в начале полномасштабной войны. Речь идет о двух рашистах: генерал-лейтенанте Сергее Кобылаше – командующем дальней авиации военно-воздушных сил армии страны-агрессора; полковнике Олеге Скитском – командире 121-го тяжелого бомбардировочного полка военно-космических сил России", – говорится в сообщении.

По данным следствия, оба военных преступника участвовали в подготовке и осуществлении ракетного удара РФ по Киевской телебашне 1 марта 2022 года. Для проведения воздушной атаки по столице Украины оккупанты задействовали стратегические бомбардировщики ТУ-95МС.

Как установило расследование, российская авиация ударила по телебашне крылатыми ракетами Х-101 класса "воздух-земля". В результате вражеского обстрела погибли пять гражданских людей, шестеро – получили ранения. Во время взрыва были повреждены технические помещения телецентра, многоквартирные жилые дома и спорткомплекс.

Что грозит оккупантам

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Кобылашу и Скитскому о подозрении по факту совершения военных преступлений, соединенных с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Им грозит пожизненное лишение свободы.

"Напомним, что оба рашисты не впервые фигурируют в расследованиях Службы безопасности о совершении военных преступлений РФ против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины", – добавили в пресс-службе.

