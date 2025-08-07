Причастен к репрессиям: следователи сообщили о подозрении экс-начальнику следственного изолятора в Таганроге, где пытали украинскую журналистку

Украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику следственного изолятора №2 в городе Таганрог (РФ). Именно в этом учреждении незаконно удерживали и пытали украинскую журналистку Викторию Рощину.

Ему грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщила Нацполиция.

По данным следствия, в период его руководства в СИЗО была создана система репрессивного обращения с незаконно удерживаемыми гражданами Украины, среди которых – и гражданские. Одной из пострадавших стала украинская журналистка Виктория Рощина, которую российские военные задержали на временно оккупированной территории Запорожской области и этапировали в таганрогский изолятор.

В СИЗО она подвергалась систематическим пыткам, унижениям, угрозам, а также ограничениям в доступе к питьевой воде, еде и медицинской помощи. Ей запрещали спать и сидеть днем, применяли физическое насилие и моральное давление, требуя сотрудничества с администрацией учреждения.

Следователи задокументировали преступления при поддержке Департамента уголовного розыска и Главного управления разведки Минобороны. Они собрали показания, установили хронологию незаконного перемещения и содержания потерпевшей, а также зафиксировали многочисленные нарушения международного гуманитарного права, включая нормы Женевской конвенции.

Расследование подтвердило, что подозреваемый лично отдавал приказы о применении пыток к журналистке, осознавая ее гражданский статус и международную защиту. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины – как жестокое обращение с гражданским населением, что является военным преступлением. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать других причастных к системным пыткам украинских пленных.

Убийство Виктории Рощиной

Рощина исчезла 3 августа 2023 года, когда выехала на ВОТ (предположительно, чтобы снять репортаж о кризисе на Запорожской АЭС и разрушении Каховской дамбы).

Россия вернула тело 27-летней женщины в ужасном состоянии, поэтому точную причину смерти установить пока не удалось.

Россияне подписали тело Рощиной как "неустановленный мужчина со значительным повреждением коронарных артерий". По данным СМИ, некоторых внутренних органов не было; также зафиксирована травма шеи, переломы костей и многочисленные синяки на голове, правом плече и ногах.

В Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе отреагировали на гибель Виктории Рощиной. В многочисленных заявлениях убийство девушки трактовали как еще одно доказательство репрессий, применяемых к украинцам государством-агрессором Россией, а также вопиющим наступлением РФ на свободу слова.

В Парламентской ассамблее Совета Европы планируют ввести новую памятную дату – Victory for Victoria Day – посвященную убитой украинской журналистке.

Как писал OBOZ.UA, ранее евродепутаты призвали к проведению независимого расследования гибели Виктории Рощиной в российском плену. Они требовали от РФ прекратить запугивание журналистов из-за политически мотивированных уголовных дел.

Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно награждена орденом Свободы – "за непоколебимую веру в то, что свобода одолеет все", заявил президент Владимир Зеленский. 1 августа он подписал соответствующий указ №569/2025.

