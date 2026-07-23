Когда вернётся сильная жара: прогноз погоды в Киеве до конца июля

До конца второго месяца лета осталось чуть больше недели. Согласно прогнозу синоптиков, до 1 августа погода в Киеве несколько раз кардинально изменится — от сильной жары до прохладных дней с дождями.

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Соответствующую информацию опубликовал портал Meteofor. Осадков в городе до конца месяца будет мало.

Что сообщили синоптики

Так, в ближайшие три дня специалисты прогнозируют в Киеве переменную облачность со средней температурой воздуха +23°С… +24°С. В пятницу, 24 июля, ожидается небольшой дождь.

Начиная с воскресенья, 26 июля, в столицу начнёт возвращаться жара, и уже 27 числа столбики термометров поднимутся до +29°С. Однако уже на следующий день, 28 июля, в Киеве резко снизится температура воздуха – до +21°С, а погода изменится – будет облачно, прогнозируются дожди с грозами. Такие осадки в столице также ожидаются и 29 июля.

После этого, начиная с четверга, 30 июля, дожди отступят, а температура воздуха постепенно начнёт подниматься и уже 1 августа столбики термометров покажут +30°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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