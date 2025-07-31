Клименко ответил, задействовала ли Россия реактивные 'Шахеды' во время атаки на Киев. Фото и видео

По предварительной информации, часть "Шахедов", которыми враг атаковал Киев в ночь на 31 июля, были реактивными. Их точное количество впоследствии установят специалисты.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает ТСН. На местах попаданий продолжают работать экстренные службы.

Что известно

"БПЛА заходили с разных сторон на город Киев – после того, как вроде бы все успокоилось, началась ракетная атака. Есть предварительная информация, что были реактивные "Шахеды", которые уже не первый раз применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины и города Киева. Сколько было именно реактивных "Шахедов" – сейчас считают специалисты", – уточнил Клименко.

Кроме того, министр рассказал подробности ракетной атаки на жилой дом в Святошинском районе Киева. По его словам, когда произошел взрыв, люди, которые находились в кроватях или в коридорах, падали и их заваливало бетонными плитами.

"Могу сказать, что попадание вражеской ракеты было прямым – где-то в районе пятого этажа. Можно посмотреть на деревья – опаленные листья – это как раз траектория падения ракеты", – резюмировал Клименко.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись по жилым кварталам, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда дома в Святошинском районе Киева. Операция по спасению длилась более трех часов.

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