Кличко рассказал, сколько жилых домов и объектов социальной сферы Киева уже подключили к теплу

В Киеве коммунальщики уже подключили к теплу 1,5 тысячи жилых домов. Кроме того, отопление появилось в более чем 1,7 тыс. зданий социальной сферы.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Виталий Кличко. В городе отопительный сезон официально начался 9 октября.

"В Киеве к теплу подключили уже почти 1,5 тысячи жилых домов и более 1,7 тысячи зданий социальной сферы. Среди них – 72 школы, 172 детских садика, 94 медучреждения. В частности, 8 роддомов и 50 лечебных учреждений стационарного типа, 26 административных зданий и учреждений социально-бытового направления. Все они, напомню, подключаются по индивидуальным заявкам руководителей", – сообщил Кличко.

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Добавим, в понедельник, 9 октября, столица начала подключать к теплу по заявкам руководителей объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады. Кроме того, в Киеве с понедельника, 16 октября, начали подключать к отоплению жилые дома. На полный запуск системы потребуется несколько дней.

Как сообщал OBOZ.UA, столица на пороге очень сложного отопительного сезона, но город делает все необходимое. Однако Киев выполнил все запланированные и необходимые для старта отопительного сезона работы, учитывая риски военного положения.

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