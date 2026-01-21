Кличко прокомментировал информацию о якобы смерти двух слесарей в Киеве: что известно

Мэр Виталий Кличко отреагировал на информацию о якобы смерти двух слесарей в Киеве от перегрузки. По его словам, 19 января умер 60-летний коммунальщик, когда работал на вызове, но причины трагедии установят судмедэксперты.

Видео дня

Об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Призываем доверять только официальным заявлениям городских властей.

Что известно

"Относительно информации, которую распространяют о смерти двух слесарей в столице. Как выяснили медики, 19 января умер один слесарь, когда работал на вызове в квартире одного из домов. Мужчине было 60 лет. Причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты", – добавил Кличко.

Стоит добавить, что утром среды, 21 января, народный депутат Украины Алексей Кучеренко на свой странице в соцсети Facebook сообщил: в течение нескольких дней в столице, из-за большого количества работы, умерли два коммунальщика.

"Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Бригад не хватает поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва – практически валятся с ног. За последние дни два слесаря просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение", – написал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, заявления о взрывах инженерных сетей в жилых кварталах Киева при длительных и массовых отключениях электро- и теплоснабжения являются необоснованными. Это невозможно технологически.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!