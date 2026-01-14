Невозможно технологически: в КГГА опровергли информацию о возможных взрывах инженерных сетей в домах Киева

Заявления о взрывах инженерных сетей в жилых кварталах Киева в случае длительных и массовых отключений электро- и теплоснабжения являются необоснованными. Это не возможно технологически.

Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, во время брифинга. Жителей столицы призвали доверять только официальным заявлениям городских властей.

Что известно

Во вторник 13 января, один из депутатов ВРУ заявил, что столица может оказаться перед угрозой масштабных техногенных аварий на фоне повреждений энергетической и тепловой инфраструктуры в результате российских атак. В случае длительных и массовых отключений электро- и теплоснабжения существует риск взрывов инженерных сетей в жилых кварталах, что заставит власти прибегнуть к эвакуации людей.

В свою очередь Пантелеев опроверг это заявление, подчеркнув, что "взрывов сетей быть не может просто технологически".

"Я думаю, что вы поняли – это чушь – о взрывах сетей. Это уже похоже что-то – не знаю, как это комментировать и с какой целью такие речи пишутся. Зачем используется слово "эвакуация" - возможно, чтобы какое-то напряжение социальное создавать. Нужно, чтобы мы трезво смотрели на эти вещи. Есть ли риски угрозы прекращения коммунальных услуг? Да, есть. Взрывов сетей быть не может – просто технологически. Это неудачный какой-то фейк вообще", – подчеркнул Пантелеев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве из-за постоянных вражеских атак повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего действуют экстренные отключения света. Пока город будет жить не по графикам почасовых отключений электроэнергии.

