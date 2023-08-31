Киевсовет выделит 800 млн грн на строительство фортификационных сооружений и насущные нужды военных, – Кличко

Киевсовет должен выделить 800 млн грн на строительство фортификационных сооружений и насущные нужды военных подразделений, зарегистрированных в Киеве. Планируется принять изменения в бюджет и программу социально-экономического развития столицы, касающиеся выделения средств силам безопасности и обороны.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета. "По городской целевой программе "Защитник Киева" выделим 800 млн грн на строительство фортификационных сооружений и на срочные нужды, с которыми обращаются к нам военные подразделения, зарегистрированные в городе Киеве", - отметил мэр столицы.

Кличко добавил, что отдельно внесет правку о передаче из бюджета столицы дополнительно в виде субвенции Министерству обороны, Генштабу, нашим военным, 300 млн грн.

"Выделим эти средства на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и другое самое необходимое украинским бойцам на передовой. Поскольку мы средства напрямую, по закону, можем выделять только подразделениям, которые зарегистрированы в столице. А Министерство обороны, получив эти деньги, сможет закупить необходимое разным подразделениям, зная их потребности", – подчеркнул мэр столицы.