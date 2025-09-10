Киевские таможенники обнаружили в посылке валюту на более 1,67 млн грн, спрятанную в упаковки из шоколадок. Фото

Таможенники нашли в международной посылке, которая направлялась в Канаду валюты на сумму более 1,67 млн гривен. Деньги были спрятаны в упаковках из-под шоколадных изделий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. На отправителя составили протокол, а средства изъяты до решения суда.

Что известно

"Международное почтовое отправление, которое направлялось из Украины в Канаду, сразу привлекло внимание таможенников. В декларации было указано что-то совсем непонятное: "образец/18/1.5/17 долларов США". Именно во время таможенного досмотра и открылась настоящая "начинка" посылки", – рассказали в пресс-службе.

В середине посылки таможенники нашли металлические миски, лекарственное средство и несколько упаковок из-под шоколадных изделий. Настоящая "изюминка" пряталась именно в них – там было обнаружено 35 100 долларов США и 7 350 канадских долларов.

В пересчете по курсу НБУ на день пересылки это составило 1 675 925 гривен. Это одна из самых больших сумм, найденных в международных почтовых отправлениях за последнее время.

Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по факту пересылки в международных почтовых отправлениях товаров, запрещенных к пересылке законодательством Украины и актами Всемирного почтового союза (статья 473 Таможенного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, Киевской таможенники предотвратили вывоз за пределы Украины коллекции старинных посеребренных изделий. Антиквариат пытались переслать в Польшу.

