Город стоял в пробках: каким было утро 24 февраля 2022 года в Киеве. Фото

Эвакуация населения в Киеве началась в первые же часы полномасштабного вторжения страны-террориста РФ в Украину. Большинство дорог города, которые вели на запад, в частности, проспект Берестейский, сковали многокилометровые пробки.

Соответствующие фото конца февраля 2022 года опубликовали в соцсетях. Мирные жители столицы часами пытались выехать в более безопасные места.

Полномасштабное вторжение РФ

"24 февраля 2022 года. Утро, которое изменило все", – говорится в сообщении.

На фото и видео можно увидеть, что проспект Берестейскийпревратился в сплошную пробку, а движение автотранспорта в сторону выезда из столицы на запад страны было очень медленным. При этом на встречной полосе машин почти не было.

Кроме того, в те дни тянучки сковали трассы за пределами столицы.

Что предшествовало

24 февраля 2022 года для большинства украинцев началось со звуков взрывов и четкого осознания: началась большая война.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 24 февраля, президент Владимир Зеленский обратился к украинскому народу в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Именно сегодня исполняется четыре года, как кремлевский глава Владимир Путин "берет Киев за три дня".

