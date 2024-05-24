Киев в пятницу сковали утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 24 мая, в последний рабочий день недели на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Медленно двигаются машины на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы на Северном мосту), есть пробки по проспекту Степана Бандеры и улицы Елены Телиги.

Традиционная тянучка возникла на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, а также на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Пробки возникли на проспектах Броварском и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тянучки на улицах Семена Скляренко (на отдельных участках), тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от Одесской площади и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также проблемы с движением авто на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская" - через ремонтные работы).

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (на участке между станциями метро "Житомирская и "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы на отдельных участках проспектов Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицы Борщаговской .

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Разбился мотоциклист, столкнувшийся с авто на ул. Ревуцкого.

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