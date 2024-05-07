Киев утром сковали многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 7 мая, утром на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка возникла на проспекте Романа Шухевича (из-за ремонта на Северном мосту), на участке дороги от проспекта Степана Бандеры (от Почайны) и до пересечения улиц Елены Телиги и Ольжича. Тянет транспорт на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка (в районе Дарницкой площади), а также на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Медленно едут машины на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на Броварском и Воскресенском проспектах.

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также тянется транспорт по улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") .

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках от Совских прудов и до Севастопольской площади). Тянется транспорт по улице Вадима Гетьмана (в обе стороны – ДТП), есть небольшие проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила (ремонтные работы). Как всегда, есть тянучки на улицах Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Пробка возникла на Берестейском проспекте (между станциями метро "Житомирская" и "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади) и есть проблемы на бульваре Тараса Шевченко и на отдельных участках Большой Окружной дороги. Есть проблемы на отдельных участках проспектов Леся Курбаса и Любомира Гузара (в Индустриальный путепровод), а также на улице Борщаговской и отдельных участках Большой Окружной дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские задержали пьяного водителя BMW, который на улице Большая Васильковская выехал на встречную полосу и устроил тройное ДТП. В результате аварии есть пострадавшие, в частности, несовершеннолетняя.

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