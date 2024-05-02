Киев утром сковали многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в четверг, 2 мая, утром на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утренняя пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича (через ремонт на Северном мосту), есть проблемы на участке от станции метро "Почайна" и до пересечения улиц Елены Телиги и Ольжича. Тянет транспорт на улицах Миропольской и Братиславской (ДТП) в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка (в сторону Дарницкой площади), а также на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона. Медленно едут машины на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на Броварском и Воскресенском проспектах (в направлении Дарницы).

Затор возник на проспектах Академика Глушкова (от Одесской площади и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также проблемы на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская").

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до пересечения с улицей Максима Кривоноса). Тянется транспорт по улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть небольшие проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила. Как всегда, есть тянучки на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Трудная ситуация с движением автомобилей на Брестском проспекте (от въезда в город и до метро "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади) и есть проблемы на бульваре Тараса Шевченко и отдельных участках Большой Окружной дороги. Сплошная пробка возникла на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара (в Индустриальный путепровод), а также на улице Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель грузовика протаранил легковушку, а затем выехал на обочину, где повредил отбойники и оборвал электросеть. После этого он еще и выпил алкоголь.

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