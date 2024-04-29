Киев утром сковали многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в понедельник, 29 апреля, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробки возникли на проспекте Романа Шухевича (ремонт на Северном мосту), на отдельных участках проспекта Степана Бандеры и улицы Елены Телиги. Тянется транспорт по улицам Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, а также от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона. Медленно едут машины на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на Броварском и Воскресенском проспектах (в направлении Дарницы).

Затор возник на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также тянутся машины на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") .

Есть небольшие проблемы с движением на отдельных участках проспекта Валерия Лобановского (от Совских прудов до пересечения с улицей Максима Кривоноса). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны на участке от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и на улице Вячеслава Чорновила, однако есть проблемы на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как всегда, тяжело тянутся автомобили на Брестском проспекте (от станции метро "Житомирская" и до метро "Берестейская", а также от Шулявки до Галицкой площади), и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы с движением автомобилей на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, а также на улице Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно данным патрульной полиции, в Украине только в марте зафиксировали 1653 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 226 человек, а еще 2028 получили травмы. Всего за первый квартал в стране произошло 4528 таких аварий: 595 человек погибли, 5740 пострадали. Подробнее о причинах печальной статистики читайте в нашем материале.

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