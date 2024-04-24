Киев утром сковали многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в среду, 24 апреля, на дорогах столицы утром образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Традиционные пробки возникли на проспекте Романа Шухевича (ремонт на Северном мосту), на участке дороги от проспекта Степана Бандеры (от Почайны) и до пересечения улиц Елены Телиги и Ольжича, а также на нескольких участках в сторону Шулявки. Тянется транспорт на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка, а также от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона. Тяжело тянутся машины на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на Броварском и Воскресенском проспектах (в направлении Дарницы).

Затор возник на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская", и на участке между станциями "Демеевская" и "Лыбидская"), а также тянутся машины на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульваре Леси Украинки (в сторону центра).

Традиционная пробка находится на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов в сторону Севастопольской площади). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны на участке от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач), частично затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки – ДТП) , а также на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как всегда, тяжело тянутся автомобили на Брестском проспекте (от въезда в город и до метро "Берестейская", а также от Шулявки до Галицкой площади), бульваре Тараса Шевченко. Медленно едут машины по проспектам Леся Курбаса и Любомира Гузара, а также по улице Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Олива в Киевской области в понедельник, 22 апреля, микроавтобус провалился под землю. В результате ДТП есть погибшие и травмированные.

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