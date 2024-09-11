Киев утром сковали многочисленные пробки: где не проехать. Фото и видео

В Киеве в среду, 11 сентября, утром на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением транспорта наблюдаются как на правом, так и левом берегу города.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Жителям столицы лучше заранее планировать свои поездки.

"Сильные пробки наблюдаются в Киеве. В связи с проведением Крымской платформы перекрыто пол центра города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что машины стоят на Крещатике и Парковой аллее, собрался транспорт на Берестейском проспекте от Житомирской до Берестейской и от Шулявской до Галицкой площади. Стоят улицы Борщаговская и Жилянская к Галицкой площади.

Не разогнаться по проспекту Бандеры и улицы Елены Телиги от Северного моста до улицы Ольжича и на улице Вадима Гетьмана от Шулявского путепровода до улицы Уманской. Едва едет Набережно-Рыбальский и Гаванский мост в сторону Подола; есть проблемы с движением по улице Чорновила и проспекте Воздушных Сил. Стоит транспорт по улице Ильенко от Дорогожицкой до Деревлянской и вблизи Лукьяновской.

Тянучка наблюдается на проспекте Академика Глушкова от Теремков до Ипподрома и на Голосеевском проспекте от Рыльского парка до Голосеевской площади.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева во вторник, 10 сентября, произошла авария с участием легковушки и троллейбуса. В результате ДТП пострадали два человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!