Киев утром остановился из-за пробок: где самая тяжелая ситуация в городе. Фото и видео

В Киеве во вторник, 12 сентября, утром на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы движения транспорта наблюдаются как на правом, так и на левом берегу города.

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Об этом сообщили в соцсетях. Жителям столицы лучше заранее планировать свои поездки.

"Пробки возникли по городу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самая тяжелая ситуация была зафиксирована на левом берегу города, в частности на проспекте Николая Бажана, где утром из-за тревоги в столице и Киевской области был перекрыт Южный и Дарницкий мосты. Большая пробка образовалась на подъезде к мосту Патона.

Кроме того, тяжелая ситуация наблюдается также на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры и, соответственно, Северном мосту. Стоит добавить, что некоторые водители, чтобы поскорее добраться до места, откровенно нарушают ПДД, выезжая на пешеходную часть дорогу, чтобы объехать многочисленные пробки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. От полученных травм водитель авто погиб, а его пассажир госпитализирован.

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