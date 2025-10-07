Киев утром атаковали вражеские дроны: в городе слышали взрывы. Все подробности

В Киеве во вторник, 7 октября, утром во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Киев – находитесь в укрытиях, на город ударный беспилотник с севера", – предупредили в пресс-службе.

Впоследствии, в столице объявили воздушную тревогу и было слышно несколько взрывов, вероятно, из-за работы сил противовоздушной обороны. Эту информацию подтвердил глава КГВА Тимур Ткаченко.

"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы", – призвал Ткаченко.

Напомним, в воскресенье, 5 октября, страна-агрессор в очередной раз запустила боевые дроны по Украине. Под атакой оказалась и Харьковская область. Вражеские дроны 15 раз атаковали областной центр. Повреждены дома в частном секторе, пострадали люди.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 октября Россия дважды обстреляла дронами Харьковскую область. К сожалению, в результате террористического удара есть погибшие, ранена волонтер.

