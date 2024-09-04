Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины. Карта

В Киеве в среду, 4 сентября, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

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Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробки образовались на участке дороги от проспекта Романа Шухевича и Кирилловской церкви и до пересечения улиц Елены Телиги и Сырецкой. Есть проблемы с движением авто на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", образовалась пробка на участке от проспекта Леонида Каденюка и до Печерского путепровода. Тяжело двигаются машины на улице Петра Радзиня (на подъезде к Дарницкому мосту), а также на проспектах Броварском, Освободителей и Воскресенском.

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тягучки на улицах Семена Скляренко, Богатырской, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола. Кроме того, на Оболонском проспекте пассажиры общественного транспорта вынуждены из-за пробок выходить и идти пешком.

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (на участке между станциями город "Житомирская" и "Берестейская), а также на бульваре Тараса Шевченко. Затор образовался на проспекте Любомира Гузара и улице Борщаговской.

Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город до ВДНХ) и Голосеевском (до одноименной станции метро), на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульваре Леси Украинки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева во вторник, 3 сентября, легковушка на скорости въехала в отбойник. В результате ДТП его металлическая часть оказалась в салоне автомобиля.

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