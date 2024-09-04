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Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины. Карта

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
771
Киев сковали многочисленные пробки

В Киеве в среду, 4 сентября, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

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Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробки образовались на участке дороги от проспекта Романа Шухевича и Кирилловской церкви и до пересечения улиц Елены Телиги и Сырецкой. Есть проблемы с движением авто на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", образовалась пробка на участке от проспекта Леонида Каденюка и до Печерского путепровода. Тяжело двигаются машины на улице Петра Радзиня (на подъезде к Дарницкому мосту), а также на проспектах Броварском, Освободителей и Воскресенском.

Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины. Карта
Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины. Карта

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тягучки на улицах Семена Скляренко, Богатырской, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола. Кроме того, на Оболонском проспекте пассажиры общественного транспорта вынуждены из-за пробок выходить и идти пешком.

Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины. Карта
Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины. Карта

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (на участке между станциями город "Житомирская" и "Берестейская), а также на бульваре Тараса Шевченко. Затор образовался на проспекте Любомира Гузара и улице Борщаговской.

Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины. Карта

Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город до ВДНХ) и Голосеевском (до одноименной станции метро), на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульваре Леси Украинки.

Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины. Карта

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева во вторник, 3 сентября, легковушка на скорости въехала в отбойник. В результате ДТП его металлическая часть оказалась в салоне автомобиля.

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