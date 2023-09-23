Киев продолжит усиливать поддержку ВСУ, – Бондаренко

Поддержка столицей ВСУ, несмотря на бюрократические и политические препятствия, должна и дальше усиливаться. Об этом шла речь на совместной встрече депутатов Киевского городского совета вместе с громадой под стенами Киевского городского совета сегодня, 23 сентября.

Как сообщил на встрече с инициативной группой киевлян заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, поддержка городом ВСУ заключается как в выделении средств на закупку дронов, снаряжение, на первоочередные нужды воинских частей, на которые город с февраля 2022 года уже направил более 4 ,6 млрд грн, так и на другие нужды армии.

Более 4,6 млрд грн уже потратил Киев на безопасность, оборону и обеспечение защитников и их семей с 24 февраля 2022 года. Из них почти 3,5 млрд грн ушло в виде субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные нужды военных частей города, выполняющих боевые задания на передовой; более 700 млн грн на выплату материальной помощи защитникам и их семьям; 439 млн грн направлено на обеспечение квартирами защитников, их семей", - отметил Владимир Бондаренко.

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Владимир Бондаренко напомнил, что Киевсовет на этот год в поддержку военных предусмотрел в общей сложности 5 млрд грн.

"Киевсовет поддержал инициативу мэра города Виталия Кличко по усилению поддержки ВСУ на 5 млрд грн. Все возможные ресурсы город и дальше будет направлять нашим защитникам для приближения победы. Столица оказывает максимальную поддержку производителям дронов и другого необходимого оборудования. Это помещение, льготы, полное содействие". Киев усиливает поддержку ВСУ. И в этом вопросе должно быть максимальное взаимодействие местных, центральных властей и общественности", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета.

В то же время, как отметил Владимир Бондаренко, от ситуации в столице и состояния городского хозяйства во многом зависит ситуация в стране.

"Важно, чтобы город жил и работал на победу. Надо взвешенно подходить к решениям о поддержании жизнедеятельности города. Критическая инфраструктура, центры принятия решений, коммуникации, пути сообщения и многое другое – все это необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Поэтому бюджетное обеспечение этих направлений должно также быть на необходимом уровне", – подчеркнул Владимир Бондаренко.

Владимир Бондаренко напомнил, что более 2 млрд. грн. Киев уже потратил на устранение последствий российской агрессии.

Как отметил депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец, участники акции обсудили вопрос законопроекта №10037, который предлагает перенаправить НДФЛ по зарплатам военных из местных бюджетов в государственный бюджет.

"Зато мы предлагаем снять законодательные ограничения, которые запрещают местным властям напрямую делать закупки в интересах военных подразделений" - отметил Дмитрий Белоцерковец.

Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение парламента, однако законодатели его принимать почему-то не спешат, пытаясь забрать у громад налоговые поступления.