Киев превращают в отдельные княжества: в КГГА прокомментировали назначение новых председателей РГА столицы

Кабинет министров в пятницу, 11 апреля, согласовал назначение новых председателей в восьми из десяти райгосадминистраций Киева. Это произошло без согласования с городским головой и без объяснений обществу, какие задачи стоят новыми руководителями РГА столицы.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Управление городом на себя взяла центральная власть.

"Мощные кадровые изменения в очищении и усилении президентской вертикали в столице! Правительство согласовало назначение новых председателей в восьми из десяти районов Киева. Назначили снова без согласования с мэром. Без объяснений обществу, какие задачи стоят перед руководителями (кроме политических). Какие профессиональные достижения и опыт новых "хозяйственников" применят в Киеве – увидим уже вскоре", – написал Поворозник.

Чиновник добавил, что в результате таких решений "Киев превращают в отдельные княжества", а управление столицей на всех уровнях взяла центральная власть.

"А вот ответственность спрашивает местное самоуправление, избранное киевлянами", – резюмировал Поворозник.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, в столице предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

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