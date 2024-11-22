Киев после обеда накрыл сильный снегопад: город превратился в белую сказку. Видео

Киев в пятницу, 22 ноября, после обеда накрыл сильный снегопад. Из-за непогоды видимость на дорогах сильно ухудшилась, что повлияло на движение автомобилей.

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Соответствующие фотографии и видео были опубликованы пользователями социальных сетей. В столице объявлен I уровень опасности, желтый.

"В Киеве начался снегопад. Настоящая зимняя сказка в ноябре", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что город покрывается снежным "одеялом", украшая улицы столицы.

Стоит добавить, что в Киеве в пятницу, 22 ноября, днем мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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