Мокрый снег и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 22 ноября

В Киевской области в пятницу, 22 ноября, ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 22 ноября по Киевской области. Облачно. Ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 1-4°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Ночью 22 ноября на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с. По словам синоптиков, погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 22 ноября облачная погода продержится в Киеве весь день. Днем будет идти дождь со снегом, который вечером перейдет в сильный дождь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха опустилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 20 дней.

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