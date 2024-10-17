Каждая жизнь важна: в Киеве патрульные помогли спасти собачку из железной ловушки. Фото

В Киеве правоохранители вместе с работниками службы спасения животных пришли на помощь собачке. Собака, пытаясь спрятаться в помещениях одного из предприятий, застряла в металлическом ограждении.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Пока четырехлапому ничего не угрожает.

"В Киеве мы спасли собаку из ловушки. Сегодня ночью патрульные заметили испуганную собачку, которая пыталась скрыться в помещениях предприятия, однако не смог пролезть через железное ограждение и застрял. Мы сообщили о событии работникам предприятия и попытались самостоятельно освободить хвостика. Малыш доверился патрульным", – рассказали в пресс-службе.

По словам полицейских, уволить собаку из железной ловушки им удалось вместе с работниками службы спасения животных. К счастью, четвероногий не пострадал.

Напомним, в Киеве патрульные спасли жизнь маленькому котику. Животное из последних сил бегало по проезжей части, чтобы не попасть под колеса автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области спасатели пришли на помощь котику. Животное залезло на дерево и не смогло слезть самостоятельно, просидев на ветке пол дня.

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