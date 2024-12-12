В Украину подкрались морозы, но это не самая большая проблема: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на пятницу, 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, погода в Украине изменится. Ударит мороз, усилится ветер, а также ожидается усиление льдообразования.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и повозку и забереги на реках.

13 декабря в Украине облачно с прояснениями. В большинстве областей ночью будет идти снег, а днем на востоке и юго-востоке страны небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Температура заметно снизится. По всей территории страны ночью -3...-8 градусов. Морозно будет и днем, температура будет колебаться в пределах -1...-6.

Холоднее всего будет в Карпатах: ночью ожидается -5...-10, а днем -2...-7.

А теплее всего в пятницу будет на юге и Закарпатье, где температура воздуха будет держаться около нуля.

В Киеве и области 13 декабря ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем -1...-6°. В Киеве ночью -5...-7, днем от 2 до 4 градусов мороза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Метеорологи предупреждают о гидрометеорологических явлениях в Украине.

На всей территории Украины, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Метеорологи предупреждают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Кроме того, украинцы предупреждают о ледовых явлениях.

Так, по прогнозам синоптиков, 13-16 декабря, в связи с понижением температуры воздуха, на реках бассейна Днепра и Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском водохранилищах синоптики прогнозируют шугоход и забереги. А на отдельных участках рек возможна установка неполного и сплошного ледостава.

Справка

Шугоход – это скопление кусочков льда (шуги), которые плывут по поверхности и в толще реки вниз по течению. Если этой шуги будет много, живое сечение реки может забиться, она будет скапливаться, при этом уровень воды может подняться.

Забереги – тонкий лед, образующийся вдоль берегов водоемов перед его полным замерзанием. На реках со значительной скоростью течения, которые не замерзают, забереги постепенно намерзают и превращаются в ледяные валы, достигающие иногда до 1 м высоты.

Ледостав – образование на поверхности водоемов неподвижного слоя льда.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в середине декабря в Украине возможны температурные колебания, поскольку начнут активнее влиять атмосферные фронты, но длительных сильных морозов не ожидается.

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