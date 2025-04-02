Двое суток провел на дереве: в Киевской области бойцы ГСЧС пришли на помощь котику. Фото и видео

В Бориспольском районе Киева спасатели сняли с высокого дерева котика. Животное двое суток просидело на ветвях, жалобно мяукая.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Чтобы помочь животному, задействовали спецтехнику.

По словам спасателей, вечером 1 апреля в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение с просьбой о помощи.

"Уже вторые сутки кот жалобно мяукал на высоком дереве. Местные жители своими силами пытались его снять, но из этого ничего не вышло. Животное удалось снять с дерева и передать благодарным владельцам. Особенно радовались детишки. Теперь пушистик в безопасности", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области спасатели пришли на помощь котику. Животное залезло на дерево и не смогло слезть самостоятельно, просидев на ветке пол дня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области спасатели пришли на помощь упавшему в колодец коту. Четвероногого достали из 16-метровой "тюрьмы".

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