В сети показали, каким был Киев в 1960-х годах. Уникальные фото, опубликованные впервые

Благодаря работам украинского фотографа Ивана Ранчукова, мы можем увидеть Киев таким, каким даже не знали. В частности, на уникальных снимках конца 1960-х годов.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Часть построек на фотографиях не сохранилась до наших дней.

"Прогулка", фото Иван Ранчукова 1960-х годов. Публикуется впервые", – говорится в сообщении.

На уникальных кадрах можно увидеть необычные ракурсы и виды центра столицы и киевлян на Днепре.

Напомним, первым высотным сооружением в истории Киева был небоскреб Гинзбурга. Его строительство обошлось в 1,5 млн рублей российской империи, а для возведения использовали 12 млн кирпичей.

В Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами города, можно было увидеть большие мели.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время главными воротами Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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