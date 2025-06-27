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Как выглядел древнейший рынок Киева в 1973 году. Картина немецкого художника

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,3 т.
Как выглядел древнейший рынок Киева в 1973 году. Картина немецкого художника

Житний рынок известен еще во времена Киевской Руси и является древнейшим местом торговли столицы, действующим до сих пор. Благодаря кисти немецкого художника Конрада Кнебеля мы можем увидеть, как выглядело это место в 1973 году – до строительства современного здания базара.

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Снимок опубликовали на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Тогда эта локация выглядела совсем иначе.

"Житний рынок на Подоле, 1973 год, глазами немецкого художника Конрада Кнебеля", – говорится в сообщении.

На опубликованной картине мы можем увидеть, как выглядело одно из старейших мест торговли до того, как здесь построят современное здание рынка.

Как выглядел древнейший рынок Киева в 1973 году. Картина немецкого художника

Житний рынок – один из экономических центров Киева, древнейший рынок столицы, действующий до сих пор. Берет свое начало со времен Киевской Руси. Река Глубочица разделяла площадь Житнего рынка на две части.

Как выглядел древнейший рынок Киева в 1973 году. Картина немецкого художника

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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