Как выглядел древнейший рынок Киева в 1973 году. Картина немецкого художника

Житний рынок известен еще во времена Киевской Руси и является древнейшим местом торговли столицы, действующим до сих пор. Благодаря кисти немецкого художника Конрада Кнебеля мы можем увидеть, как выглядело это место в 1973 году – до строительства современного здания базара.

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Снимок опубликовали на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Тогда эта локация выглядела совсем иначе.

"Житний рынок на Подоле, 1973 год, глазами немецкого художника Конрада Кнебеля", – говорится в сообщении.

На опубликованной картине мы можем увидеть, как выглядело одно из старейших мест торговли до того, как здесь построят современное здание рынка.

Житний рынок – один из экономических центров Киева, древнейший рынок столицы, действующий до сих пор. Берет свое начало со времен Киевской Руси. Река Глубочица разделяла площадь Житнего рынка на две части.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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