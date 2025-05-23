Древнейшее место торговли Киева: 45 лет назад на Подоле открыли Житний рынок. Уникальные фото и факты

Житний рынок известен еще во времена Киевской Руси и является древнейшим местом торговли столицы, действующим до сих пор. Но его нынешнее здание, которое знакомо многим жителям и гостям города, официально открыло свои двери ровно 45 лет назад.

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Архивные снимки и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". Это место, как и столетие назад, продолжает быть центром торговли на Подоле.

"45 лет назад, 23 мая 1980 года, официально открыт Житний рынок. Фасад Житнего украсили чеканным алюминиевым панно "Из варяг в греки". Историческая тема связала модернистское здание с окружением Подола", – рассказали в сообществе.

Главным архитектором рынка стала Ольга Монина. Вантовое перекрытие из 98 стальных вантов толщиной 6 см разработал Валентин Штолько. Само перекрытие сделали похожим на провисающий украинский рушник, вышитый орнаментом, образованный тонкими ребрами.

Для защиты сплошь заселенного помещения от солнечных лучей сделали на фасадах 256 алюминиевых лепестков.

На первом уровне торговали продуктами питания. На втором и третьем - бытовые, хозяйственные и культурные товары. На отдельной платформе третьего уровня было кафе.

Во дворе тоже были организованы места для сезонной торговли. Для этого для Житнего разработали индивидуальные павильоны типа "Грибок" - к сожалению, они не сохранились до наших дней. Кроме того, вход на рынок украшала скульптура - ее также больше нет.

Житний рынок – один из экономических центров Киева, древнейший рынок столицы, действующий до сих пор. Берет свое начало со времен Киевской Руси. Река Глубочица разделяла площадь Житнего рынка на две части.

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