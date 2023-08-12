Известный и неизвестный Киев начала 1900-х годов: в сети опубликовали уникальные фото

В начале 20 века Киев активно развивался и строился. Столица Украины была одной из самых красивых, а ее архитектуру снимали немногочисленные тогда фотолюбители.

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Уникальные фото были опубликованы в сообществе "Клуб Коренного Киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, большинство локаций не сохранилось до наших дней.

"1900-е годы. Привычный и незнакомый нам Киев", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно узнать Арсенальную площадь, Крещатик, Киево-Печерскую лавру, Подол и другие исторические локации старого города.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые сегодня более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено, а в наши дни они привлекают большое количество искателей приключений.

Летом 1976 года в небе над Киевом произошло авиационное происшествие, в результате которого у самолета Як-40, который шел на приземление в аэропорт "Жуляны", отказали двигатели. Чтобы спасти пассажиров, капитан воздушного судна совершил аварийное приводнение на болото на Осокорках.

Как сообщал OBOZREVATEL, станция киевского метро "Майдан Незалежности" получила свое настоящее название 26 августа 1991 года. Благодаря фотоаппарату Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на стене перрона.

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