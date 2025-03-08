Из Украины пытались вывезти средневековые артефакты под видом запчастей к сельхозтехнике. Фото и подробности

Таможенники передали к историкам уникальные артефакты времен позднего средневековья. Их под видом запчастей к сельхозтехнике пытались отправить в Америку.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Скоро исторические ценности сможет увидеть кто угодно.

"Артефакты времен позднего средневековья киевские таможенники передали в Государственный историко-архитектурный заповедник в городе Бережаны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что музейщикам передали кованые и литые крестовину сабли, две навершие рукоятки сабель и два наконечника ножен к сабелям, а также декоративную накладку для верхней одежды военных. Их киевские таможенники изъяли из международной почтовой отправки из-за попытки незаконно их вывезти за границу. Направлялось она из Запорожья в Америку.

Артефакты времен позднего средневековья нарушительница таможенных правил задекларировала как запчасти к сельхозтехнике.

"Вскоре переданные предметы можно будет увидеть среди экспонатов заповедника, который разместился в замке Синявских в Тернопольской области", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, киевские таможенники обнаружили в международной посылке зубы вымерших мамонтов, живших 305 тысяч – 130 тысяч лет назад. Их пытались отправить в США под видом "креативных художественных заготовок".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!