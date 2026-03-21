Интерактивные локации и арт-терапия: Киевский академический театр кукол проведет масштабное мероприятие для детей

Киевский академический театр кукол проведет масштабное развлекательное мероприятие. С 21 по 27 марта здесь состоятся праздничные мероприятия для детей, в частности специальная арт-терапия.

Об этом сообщили в пресс-службе театра. Заведение расположено в центре столицы, на улице Михаила Грушевского, 1А.

Театральная неделя

Так, с 21 по 27 марта 2026 года Киевский академический театр кукол (КАТЛ) превратится в главный центр детского досуга и арт-терапии. К Международному дню театра и Всемирному дню кукольника заведение представляет программу "Театральная неделя на весенних каникулах", ориентированную на школьников со всей Украины.

В заведении отметили, чтобы было принято решение посвятить все праздничные мероприятия детям, которые уже четыре года подряд учатся и растут в условиях полномасштабного вторжения. Ключевым акцентом программы станет куклотерапия как метод психологической реабилитации и мягкого погружения в мир искусства.

"Сегодня театральная кукла – это не только персонаж спектакля, но и мощный инструмент поддержки. Мы стремимся открыть школьникам удивительный мир визуального искусства, где каждый сможет найти утешение, вдохновение и новые силы для обучения в эти непростые времена", – подчеркнул директор-художественный руководитель театра Игорь Гулый.

От создания куклы до "Энеиды"

Праздник начнется 21 марта, в Международный день кукольника. Специальными гостями мероприятия станут "Национальная библиотека Украины для детей", на базе которой есть кружок кукольников и театр-студия кукол "Сказочник".

Уже в 11:00 в фойе заработают интерактивные локации, где актеры и воспитанники студии с куклами-марионетками будут встречать зрителей. Со своей стороны, преподаватели кружка помогут детям собственноручно изготовить пальчиковые куклы. Программа дня охватит все возрастные категории: от сказки "Кот в сапогах" для малышей до героической мистерии "Энеида" для старшеклассников.

Среди ключевых событий недели:

24 марта : Дополнительный показ спектакля "Щелкунчик и Мышиный король" (добавлен в репертуар из-за чрезвычайного спроса).

: Дополнительный показ спектакля "Щелкунчик и Мышиный король" (добавлен в репертуар из-за чрезвычайного спроса). 25 марта : День профессиональной ориентации для гостей из Днепра — студентов киношколы "Contrabas", для которых проведут эксклюзивное закулисье.

: День профессиональной ориентации для гостей из Днепра — студентов киношколы "Contrabas", для которых проведут эксклюзивное закулисье. 26 марта: День истории и визуального искусства. Кроме спектакля "Золушка", гости увидят выставку раритетных кукол прошлых лет и фотопроект Вадима Гнидаша о синтезе масок и живого плана в современном театре.

"Финальный аккорд состоится 27 марта, в Международный день театра. Посетителей ждет мюзикл "Дюймовочка a'Paris" и уникальный мастер-класс по куклотерапии. Под руководством специалистов дети будут учиться управлять куклами, что поможет им через игру проработать эмоциональную нагрузку войны", – уточнили в заведении

Завершится неделя торжествами. В 15:00 директор-художественный руководитель театра Игорь Гулый вручит почетные награды и награды работникам КАТЛ за преданность профессии и вклад в развитие театрального искусства Украины. Театр также активно привлекать зрителей через социальные сети, где будут проходить тематические конкурсы и интерактивы, чтобы сделать театральное искусство еще ближе к современному поколению.

