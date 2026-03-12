В Украине запустили KЇ Platforma – новую организацию для популяризации театра

В Украине запустили KЇ PLATFORMA – общественную организацию для популяризации украинского театра. Цель – раскрыть потенциал театра, как инструмента общественной трансформации. Платформа будет побуждать к разговору на непростые общественные темы: экология и катастрофы, вызванные тоталитарными режимами и войной, гендер и равенство, реинтеграция ветеранов, неосознанные травмы войны, женская устойчивость, зрелость общества и тому подобное. Основательницей проекта стала независимый театральный продюсер Кристина Киселевайте. Первым проектом платформы станет фестиваль KЇ FEST, который пройдет в Киеве с 7 по 10 мая.

В фокусе платформы – проекты, которые будут побуждать к диалогу благодаря театру.

Кристина Киселевайте имеет большой опыт работы с международными партнерами, культурными институтами и фестивалями. Она работала с Национальным театром имени Ивана Франко, Национальным Театром имени Марии Заньковецкой, Национальным Театром Леси Украинки, а также была директором Театра Ветеранов – независимой театральной инициативы, работающей с ветеранами российско-украинской войны.

"Основание KЇ PLATFORMA и KЇ FEST является моим актом веры, что театр способен стать инструментом общественной трансформации и вырастить нас, как нацию, и показать себя миру, как страну зрелого и сознательного общества. Я верю в то, что театр – это пространство для диалога, место, где можно быть честным и принятым одновременно. Во взаимодействии с театрами и украинским бизнесом, мы будем строить независимую институцию, где каждый спектакль – это способ говорить о болезненных темах. Чем больше мы их избегаем – тем больше тревога, недоразумение и разъединение в обществе. Зато, когда человек проговаривает их в публичном пространстве – их можно услышать, поставить под сомнение, дополнить другими голосами, что в результате трансформирует личную боль в общественный опыт и общее осознание. Напряжение становится возможностью для роста. Наша миссия – создать площадку общественного диалога в украинском театральном пространстве. Нам необходимо это пространство, которое нормализует наш общий опыт и интегрирует его в жизнь, делая из травмы силу. Мы не сможем обойти боли, мы можем только пройти сквозь них, но эта дорога приведет нас к исцелению", – Кристина Киселевайте, основательница KЇ PLATFORMA и организатор KЇ FEST.

Первый проект платформы – международный театральный фестиваль KЇ FEST. Событие продлится 4 дня – с 7 по 10 мая 2026 года. В этом году в фокусе – шоукейс постановок от украинских режиссеров. В рамках фестиваля будут адаптированы уже существующие спектакли, а несколько постановок покажут впервые. Территорией для диалога станет возможность поговорить с создателями спектаклей после показов, а также во время серии панельных дискуссий.

Расписание и покупку билетов ищите в соцсетях платформы KЇ PLATFORMA с 27 марта, а закроет KЇ FEST мировая премьера спектакля "MŌDRANIHT songs of winter war" от Opera Aperta. Она станет заключительной частью "экологической трилогии", начатой созданием археологической оперы Chornobyldorf в 2020 году и GAIA-24. Благодаря KЇ FEST премьеру спектакля от Opera Aperta покажут в Украине. Разделит совместный опыт публика из разных точек мира: кураторы, директора фестивалей, театральные продюсеры и критики – люди, которые дальше могут формировать и стимулировать совместное сотрудничество между Украиной и миром.

Проект поддерживается благодаря украинскому бизнесу.