Информация медиа содержит явно предвзятые выводы: "Киевавтодор" – о реконструкции Дегтяревского путепровода

Информация о реконструкции Дегтяровского путепровода в Киеве, которую распространили в некоторых медиа, содержит явно пристрастные выводы. Они не профессиональны, не опираются на профессиональную экспертизу, а также не учитывают текущую рыночную ситуацию.

Об этом заявили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает пресс-служба КГГА. Коммунальщики сотрудничают с правоохранителями для объективного расследования стоимости работ.

"Распространенная в некоторых медиа информация о реконструкции Дегтяровского путепровода содержит явно пристрастные выводы. Они не профессиональны, не опираются на профессиональную экспертизу, а также не учитывают текущую рыночную ситуацию", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили коммунальщики, в частности, медиа не учитывают стоимость строительных материалов, расходов на логистику их поставки, уплаты сумм государственной пошлины, налогов и других расходов при растаможке грузов. Также СМИ распространяют данные, касающиеся кардинально разных хронологических периодов до войны и во время ее разрушительного продолжения.

"По состоянию на 29 февраля произведена оплата на сумму 340 млн из 920 млн стоимости объекта. Все тендерные процедуры прошли согласно законодательству, прозрачно и с соблюдением всех процедур. Уточняем, что организация заказывает комплекс работ и услуг, а не отдельную закупку строительных материалов на объект. Все выплаты производят исключительно по актам выполненных работ и после подтверждения результатами государственной экспертизы", – отметили в корпорации.

В "Киевавтодоре" отметили, что они сотрудничают с правоохранителями для объективного расследования стоимости работ во время реконструкции Дегтяровского путепровода. Со своей стороны предприятие предоставляет всю необходимую запрашиваемую информацию и заключения экспертиз.

"Коммунальная корпорация готова предоставлять необходимую объективную информацию о строительстве объектов транспортной инфраструктуры, в частности, соответствующим органам и другим заинтересованным лицам в определенный законом порядок и способ. В то же время, в случае распространения недостоверной, необъективной информации, порочащей имидж и деловую репутацию, корпорация будет вынуждена в законодательном порядке требовать опровержения такой информации и возмещения причиненного репутации ущерба", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2023 года было открыто движение по Дегтяревскому путепроводу. Кроме автотранспорта, по нему уже ездят трамваи по обновленным путям.

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