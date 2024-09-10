Имеет уникальную расцветку крыльев: в Чернобыльской зоне живет бабочка, названная в честь поэтессы Сапфо. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения можно увидеть разные виды бабочек, одна из которых обладает известной уникальной черно-белой расцветкой крыльев. Это Пеструшка сапфо, названный в честь древнегреческой поэтессы, известной своими лирическими произведениями.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Чаще его можно увидеть в летние месяцы.

"Пеструшка сапфо (Neptis sappho) – вид дневных бабочек семьи солнцев. Эти бабочки известны своей уникальной черно-белой расцветкой крыльев. Вид назван в честь древнегреческой поэтессы Сапфо, известной своими лирическими произведениями. Бабочка имеет размах крыльев от 45 до 50 мм. Верхняя сторона крыльев черно-белая с характерными полосами, напоминающими шахматную доску, благодаря чему этот вид легко узнаваем", – говорится в сообщении.

Как отметили специалисты Заповдника, Пеструшка сапфо живет в различных средах, таких как лесные опушки, лужайки, лесостепи, а также во влажных местах вдоль рек и ручьев. Чаще их можно увидеть в летние месяцы – с июня по август. Бабочка любит солнечные места с богатой растительностью, где можно найти нектар для питания.

"Хотя вид Neptis sappho не считается под угрозой исчезновения, на его численность могут влиять изменения среды обитания, такие как вырубка лесов и распашка земель. Сохранение природных мест обитания этой бабочки важно для поддержания стабильной популяции", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения проживают благородные олени, которые очень хорошо чувствуют себя на территории, которую покинули люди. Этим животным всегда восхищаются – его красотой и грацией, однако ночью они могут вызвать страх через свои рога, которые на самом деле являются опасным оружием.

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