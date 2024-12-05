И это не финальная сумма: Кличко рассказал, сколько в бюджете Киева на 2025 год предусмотрено для ВСУ

В бюджете на 2025 год в помощь Вооруженным силам Украины предварительно предусмотрено 5 млрд грн. Однако городские власти будут искать возможности для увеличения этой суммы.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. Столица продолжит помогать ВСУ.

"В проекте бюджета столицы 2025, который Киевсовет рассмотрит сегодня, в помощь Вооруженным силам предварительно предусматриваем 5 млрд грн. Эти средства должны отражаться в городской целевой программе "Защитник Киева" и соответствующей моей правкой в бюджет столицы. Я подаю ее. Но, подчеркну, много спекуляций по теме поддержки ВСУ. 5 млрд – это только на материально-техническое обеспечение воинских частей", – написал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в бюджете на этот год предварительно в поддержку украинских военных было предусмотрено 1 млрд. Он подчеркнул, что 5 млрд грн на 2025-й – это не финальная сумма. Городские власти будут искать возможности для ее увеличения.

"И будем направлять больше средств на поддержку военных подразделений. А также на выплаты защитникам, защитницам и их семьям. На жилье и реабилитацию. В этом году общая сумма поддержки достигла почти 10 млрд грн", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев отправил бойцам 3-х бригад на Донецкое и Харьковское направления очередную партию помощи, приобретенную за внебюджетные средства. В частности, 100 fpv-дронов ночных, 5 БпЛА Mavic 3Т, 8 систем РЭБ и другая оснастка.

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