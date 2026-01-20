На Киевщине мужчина устроил соседям пожар из-за громкого поведения. Подробности и фото

В Белой Церкви Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, поджег входную дверь квартиры соседей. Свои действия он объяснил желанием отомстить.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Белой Церкви с заявлением о поджоге. Было установлено, что инцидент произошел в одном из многоэтажных жилых домов города.

"По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 46-летний мужчина решил сделать замечание соседям с этажа выше, которые, по его мнению, вели себя слишком громко. Однако ему никто не открыл. Намереваясь отомстить, мужчина облил двери легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их. Убедившись, что началось возгорание, он покинул место происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские задержали нарушителя и поместили в изолятор временного содержания. У мужчины зафиксировано 2,75 промилле алкоголя.

По факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

