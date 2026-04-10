Холодно и небольшой дождь: синоптики дали прогноз погоды на Пасху для Киева и области

В Киеве и области ближайшие пять суток синоптики прогнозируют два периода разной погоды. Так, на Пасху будет холодно и с небольшими осадками преимущественно в виде дождя.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Осадки пока не покидают столичный регион.

"11-15 апреля на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем два периода разной погоды", – проинформировали в пресс-службе.

Так, согласно прогнозу синоптиков 11-13 апреля в столичном регионе ожидаем неуютную холодную погоду (ночью с заморозками в воздухе в столице 0-2°С, по области 0-3°С). Время от времени это будет сопровождаться небольшими осадками преимущественно в виде дождя, ночью 11 апреля местами с мокрым снегом.

Уже более оптимистичную погоду ожидаем 14-15 апреля из-за отсутствия осадков и заморозков в воздухе (ночью ожидаем температуру 1-6°С тепла), а особенно приятную более высокую дневную температуру (11-16°С тепла).

"Первые трое суток рассчитываем на облачное небо, в дальнейшем должны появиться прояснения. Атмосферное давление будет расти, влажность воздуха будет оставаться высокой", – добавили синоптики.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

