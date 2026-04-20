Холод возвращается: прогноз погоды в Киеве и области на ближайшие пять суток

В Киеве в течение следующих пяти суток, согласно прогнозу синоптиков, ожидается прохладная погода, местами с ночными заморозками. А 24 и 25 апреля дискомфорта будут добавлять порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Кроме того, во второй половине рабочей недели в регионе ожидается осадки.

Что рассказали синоптики

Так, по словам специалистов Укргидрометцентра, на этой неделе в Киеве холодную погоду будет определять воздух с севера Европы. Ночью во время прояснений термометры будут фиксировать совсем небольшие плюсы 1-2°С, на поверхности почвы снижение температуры до заморозков 0-3°С.

Дневные максимумы при облачной и дождливой погоде не превысят +10°С. В среду без осадков и в солнечные часы воздух прогреется до 12°С, но в четверг холода и дискомфорта будут добавлять порывы ветра 15-18 м/с.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

