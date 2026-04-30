Ходил навеселе по супермаркету и пугал посетителей оружием: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали военного в СЗЧ, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Мужчина ходил навеселе по супермаркету и пугал посетителей оружием.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Что известно

Как рассказали правоохранители, на днях к ним поступило сообщение о том, что в магазине на улице Коперника ходит вооруженный мужчина. Очевидцы отметили, что посетитель выглядит нетрезвым и странно себя ведет. На место происшествия прибыли наряд полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, которые "разоружили" мужчину.

"Установлено, что 40-летний военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть, разгуливал по залу с предметом, похожим на ружье, которое на самом деле оказалось игрушечным", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. В дальнейшем полицейские передали мужчину военной службе правопорядка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Оболони правоохранители привлекли к ответственности шутника, который оставил в аптеке сумку со "взрывчаткой". Мужчина решил отомстить фармацевтам за то, что ему не продали лекарства.

