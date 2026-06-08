Грозы и сильные дожди: синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды в Киеве и области

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в Киеве и области. В понедельник, 8 июня, до конца суток прогнозируют грозы и значительный дождь.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории города Киев. В ближайший час 8 июня с удержанием до конца дня грозы, значительный дождь", – говорится в сообщении.

Кроме того, грозу до конца суток синоптики прогнозируют по территории Киевской области. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдения, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!