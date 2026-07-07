Грозы и сильные порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 8 июля

В Киевской области в среду, 8 июля, синоптики прогнозируют днём грозы и сильные порывы ветра. Температура воздуха в регионе достигнет +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на сутки 8 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и столицы. 8 июля днем грозы, порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода продержится до самого вечера. С самого утра будет идти сильный дождь. Днем он может ослабнуть, но не прекратится до самого вечера.

Погода в предыдущие периоды

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